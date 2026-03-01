JAZZEBRE À LA LIBRAIRIE OXYMORE BIZE Port-Vendres
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
20:30:00
2026-03-14
Le duo BiZe propose une aventure musicale audacieuse entre jazz et musique contemporaine. Flûte et saxophone dialoguent, improvisent et explorent de nouveaux paysages sonores dans un concert libre, inventif et plein d’énergie.
1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie
The BiZe duo offers a daring musical adventure between jazz and contemporary music. Flute and saxophone dialogue, improvise and explore new soundscapes in a free, inventive and energetic concert.
