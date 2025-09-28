JAZZEBRE À TAUTAVEL Tautavel
JAZZEBRE À TAUTAVEL
Av. Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel
Tarif : 10€
Tarif abonné
Festival Jazzèbre Dimanche 28 septembre 2025 à Tautavel
Rendez-vous pour une journée musicale et conviviale à Tautavel !
Au programme balade guidée, fanfare, visites d’exposition et concerts sur l’Esplanade Claude Nougaro et au Musée de Préhistoire.
Av. Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14
English :
Jazzèbre Festival ? Sunday, September 28, 2025 in Tautavel
Join us for a musical and convivial day in Tautavel!
On the program: guided stroll, brass band, exhibition visits and concerts on the Esplanade Claude Nougaro and at the Musée de Préhistoire.
German :
Festival Jazzèbre ? Sonntag, 28. September 2025 in Tautavel
Treffen Sie sich zu einem musikalischen und geselligen Tag in Tautavel!
Auf dem Programm stehen ein geführter Spaziergang, eine Blaskapelle, Ausstellungsbesuche und Konzerte auf der Esplanade Claude Nougaro und im Museum für Vorgeschichte.
Italiano :
Festival del Jazzèbre ? Domenica 28 settembre 2025 a Tautavel
Unitevi a noi per una giornata di musica e divertimento a Tautavel!
In programma: passeggiata guidata, banda musicale, visite alle mostre e concerti sull’Esplanade Claude Nougaro e al Musée de Préhistoire.
Espanol :
Festival Jazzèbre ? Domingo 28 de septiembre de 2025 en Tautavel
Disfrute de un día de música y diversión en Tautavel
En el programa: paseo guiado, banda de música, visitas a exposiciones y conciertos en la explanada Claude Nougaro y en el Museo de Prehistoria.
