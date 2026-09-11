JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE CINEMA LE CASTILLET Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE

CINEMA LE CASTILLET 1 Boulevard Thomas Wilson Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Au Cinéma LE CASTILLET : Mo’ Better Blues de Spike Lee

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CINEMA LE CASTILLET 1 Boulevard Thomas Wilson Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 billetterie@jazzebre.com

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English :

At the LE CASTILLET Cinema: Spike Lee’s *Mo’ Better Blues*

L’événement JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME