UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE CINEMA LE CASTILLET Perpignan

mercredi 7 octobre 2026 · CINEMA LE CASTILLET · Perpignan

JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE CINEMA LE CASTILLET Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
CINEMA LE CASTILLET
Adresse
1 Boulevard Thomas Wilson
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Perpignan

JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE

CINEMA LE CASTILLET 1 Boulevard Thomas Wilson Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 19:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Au Cinéma LE CASTILLET : Mo’ Better Blues de Spike Lee
  .

CINEMA LE CASTILLET 1 Boulevard Thomas Wilson Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14  billetterie@jazzebre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the LE CASTILLET Cinema: Spike Lee’s *Mo’ Better Blues*

L’événement JAZZÈBRE AU CINÉMA : MO’ BETTER BLUES DE SPIKE LEE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)