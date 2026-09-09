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JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus

vendredi 9 octobre 2026 · Eus

JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Carrer de l'Ajuntament
Ville
66500 Eus
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
13 13 13 Tarif abonné

Eus

JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI

Carrer de l’Ajuntament Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Qualifié de « brutal jazz », appellation qui pourrait effrayer, ce trio génial propose sa propre écriture d’un free jazz merveilleusement enrichi de mille trouvailles.
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Carrer de l’Ajuntament Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Described as « brutal jazz »—a label that might sound intimidating—this brilliant trio offers its own take on free jazz, wonderfully enriched with a thousand creative touches.

L’événement JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI CONFLENT CANIGO

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