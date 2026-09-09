JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus
vendredi 9 octobre 2026 · Eus
Informations pratiques
Eus
JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI
Carrer de l’Ajuntament Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Qualifié de « brutal jazz », appellation qui pourrait effrayer, ce trio génial propose sa propre écriture d’un free jazz merveilleusement enrichi de mille trouvailles.
.
Carrer de l’Ajuntament Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Described as « brutal jazz »—a label that might sound intimidating—this brilliant trio offers its own take on free jazz, wonderfully enriched with a thousand creative touches.
L’événement JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Eus (Pyrénées-Orientales)
- LA SAISON DES AGRUMES REDÉMARRE Eus 19 septembre 2026
- VISITE LES FRUITS D’AGRUMES RARES Eus 23 septembre 2026
- VISITE LES FRUITS D’AGRUMES RARES Eus 17 octobre 2026
- LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus 21 octobre 2026
- VISITE LES FRUITS D’AGRUMES RARES Eus 14 novembre 2026