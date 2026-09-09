Informations pratiques

Eus

JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI

Carrer de l’Ajuntament Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Qualifié de « brutal jazz », appellation qui pourrait effrayer, ce trio génial propose sa propre écriture d’un free jazz merveilleusement enrichi de mille trouvailles.

.

Carrer de l’Ajuntament Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Described as « brutal jazz »—a label that might sound intimidating—this brilliant trio offers its own take on free jazz, wonderfully enriched with a thousand creative touches.

L’événement JAZZÈBRE: DARRIFOURQ – HERMIA – CECCALDI Eus a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI CONFLENT CANIGO