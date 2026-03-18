JAZZÈBRE: YA VOY!

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Concert Folklore imaginaire euro-colombien dans le cadre de Jazzèbre !

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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96

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English :

Euro-Colombian imaginary folklore concert as part of Jazzèbre!

L’événement JAZZÈBRE: YA VOY! Eus a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO