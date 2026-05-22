JAZZEDARNES Cazedarnes
JAZZEDARNES Cazedarnes vendredi 5 juin 2026.
Cazedarnes
JAZZEDARNES
Cazedarnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Jazzedarnes, ambiance groovy sous les étoiles
Jazzedarnes, ambiance groovy sous les étoiles
Le 5 à 21h BRBB Vin du terroir, buvette et crêpes
Le 6 à 19h30 Repas (salade, pintade sauce bolets et cèpes, gratin dauphinois, dessert et café) 21h concerta avec Zia .
Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 6 87 39 11 59
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English :
Jazzedarnes, groovy atmosphere under the stars
L’événement JAZZEDARNES Cazedarnes a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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