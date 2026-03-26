JAZZETTE #6 à la TROCKETTE La Trockette Paris

Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago

Ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ

Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T19:00:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00

La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris

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