JAZZETTE #6 à la TROCKETTE La Trockette Paris
JAZZETTE #6 à la TROCKETTE La Trockette Paris mercredi 8 avril 2026.
Jam session organisée par les élèves en Jazz et encadrée par Louise Frago
Ouverte à tous les musicien.nes souhaitant jouer ou chanter les standards de JAZZ
Jazz : un rendez-vous à ne pas manquer avec les élèves en jazz du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 08 avril 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T19:00:00+02:00_2026-04-08T20:30:00+02:00
La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris
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