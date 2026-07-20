Jazz’illy place de l’église Andilly
vendredi 21 août 2026 · place de l'église · Andilly
Informations pratiques
Andilly
Jazz’illy
place de l’église 3 Rue du cimetière Andilly Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Venez participer à la 5ème Édition du Festival Jazz’illy ! Du jazz…et bien plus encore ! 2 soirées de concerts gratuits dans une ambiance conviviale.
Foodtrucks et marché d’artisans créateurs locaux sur place samedi 22 août à partir de 15h.
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place de l’église 3 Rue du cimetière Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 90 45 lesfantastiques12345@gmail.com
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English :
Come join us for the 5th edition of the Jazz’illy Festival! Jazz…and so much more! Two evenings of free concerts in a friendly atmosphere.
Food trucks and a market featuring local artisans and creators will be on site Saturday, August 22, starting at 3 p.m.
L’événement Jazz’illy Andilly a été mis à jour le 2026-07-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin