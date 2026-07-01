Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert Turs’Ane Castelnau-Tursan
jeudi 23 juillet 2026 · Turs'Ane · Castelnau-Tursan
Informations pratiques
Castelnau-Tursan
Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert
Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Un après-midi spécial se prépare à l’âsinerie profitez d’un apéritif-concert au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Venez découvrir l’élevage d’ânes, voir la traite et la création des produits à partir du lait d’ânesse et la découverte de la maréchalerie.
Un après-midi spécial se prépare à l’asinerie profitez d’un apéritif-concert au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Venez découvrir l’élevage d’ânes, voir la traite et la création des produits à partir du lait d’ânesse , partez également à la découverte de la maréchalerie.
Exposition de matériel agraire, de mobylettes, espace vintage, exposition L’ Ane a la parole, espace dons à l’association de protection des équidés.
A partir de 17h, découverte de la forge, suivie de la traite des ânesses.
A partir de 19h30, venez profiter de la soirée tapas + concert rock, voyage musical à travers les Etats Unis d’Est en Ouest !!
Visite sur inscription exclusivement. .
Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 98 46 angele.bazin@wanadoo.fr
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English : Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert
A special afternoon is in store at the asinerie: enjoy an aperitif-concert in the heart of the green Tursan landscape. Come and discover donkey breeding, see milking and the creation of products from donkey milk, and discover the farriery.
7pm: tapas evening + rock concert
L’événement Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert Castelnau-Tursan a été mis à jour le 2026-07-12 par Landes Chalosse
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