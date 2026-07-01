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Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert Turs’Ane Castelnau-Tursan

jeudi 23 juillet 2026 · Turs'Ane · Castelnau-Tursan

Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert Turs’Ane Castelnau-Tursan

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Turs'Ane
Adresse
325 rue du village
Ville
40320 Castelnau-Tursan
Département
Landes
Tarif
4 4 Tarif de base plein tarif

Castelnau-Tursan

Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert

Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Un après-midi spécial se prépare à l’âsinerie profitez d’un apéritif-concert au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Venez découvrir l’élevage d’ânes, voir la traite et la création des produits à partir du lait d’ânesse et la découverte de la maréchalerie.
Un après-midi spécial se prépare à l’asinerie profitez d’un apéritif-concert au cœur du paysage verdoyant du Tursan. Venez découvrir l’élevage d’ânes, voir la traite et la création des produits à partir du lait d’ânesse , partez également à la découverte de la maréchalerie.

Exposition de matériel agraire, de mobylettes, espace vintage, exposition L’ Ane a la parole, espace dons à l’association de protection des équidés.

A partir de 17h, découverte de la forge, suivie de la traite des ânesses.
A partir de 19h30, venez profiter de la soirée tapas + concert rock, voyage musical à travers les Etats Unis d’Est en Ouest !!
Visite sur inscription exclusivement.   .

Turs’Ane 325 rue du village Castelnau-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 52 98 46  angele.bazin@wanadoo.fr

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English : Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert

A special afternoon is in store at the asinerie: enjoy an aperitif-concert in the heart of the green Tursan landscape. Come and discover donkey breeding, see milking and the creation of products from donkey milk, and discover the farriery.

7pm: tapas evening + rock concert

L’événement Jazz’Inerie Apéritif Tapas Concert Castelnau-Tursan a été mis à jour le 2026-07-12 par Landes Chalosse

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