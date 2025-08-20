Jazzitudes Emma Giulia Quartet (jam session) Salle Mosaïc Lisieux

Jazzitudes Emma Giulia Quartet (jam session) Salle Mosaïc Lisieux mercredi 20 août 2025.

Jazzitudes Emma Giulia Quartet (jam session)

Salle Mosaïc 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

Début : 2025-08-20 21:45:00

2025-08-20

Emma Giulia quartet animera les jam-sessions (scène ouverte) les mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 23 août.

Emma Giulia guitare

Jasmine Lee: contrebasse

Vera Campos-Krasutskaya batterie

Lou Guénet piano

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Des soirées où tout peut arriver standards revisités, envolées improvisées, rencontres musicales inattendues… Que vous veniez pour jouer ou juste pour écouter, la scène est vivante grâce à vous ! .

Salle Mosaïc 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

English : Jazzitudes Emma Giulia Quartet (jam session)

Emma Giulia quartet will host jam sessions (open stage) on Wednesday August 20, Thursday August 21 and Friday August 23.

German : Jazzitudes Emma Giulia Quartet (jam session)

Emma Giulia Quartett wird am Mittwoch, den 20., Donnerstag, den 21. und Freitag, den 23. August die Jam-Sessions (offene Bühne) leiten.

Italiano :

Il quartetto Emma Giulia condurrà le jam session (open stage) mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 23 agosto.

Espanol :

El cuarteto Emma Giulia protagonizará las jam sessions (escenario abierto) del miércoles 20, jueves 21 y viernes 23 de agosto.

