Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre) Jardin de l'Evêché Lisieux

samedi 23 août 2025.

Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre)

Jardin de l’Evêché 14 Boulevard Carnot Lisieux Calvados

Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares du monde du Lindy-Hop et du swing en général !

Basé à Paris et constitué de quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène swing et jazz française, le groupe se produit dans les plus importants évènements de swing à travers le monde Suède, Hongrie, Lituanie, Vietnam, Canada, Espagne, Corée du Sud, Chine, Italie, Pays-Bas … et bien d’autres destinations encore.

Le son unique et hautement identifiable de cet orchestre, qui tire ses influences du sextet de John Kirby, des années Big Band de Django Reinhardt et des classiques de Count Basie, ainsi que l’énergie inépuisable de ses musiciens, font du Hot Sugar Band l’un des groupes les plus demandés dans le monde du swing, avec plus de 350 concerts ces 5 dernières années, 4,5 millions de streams et plus de 14 millions de vues sur Youtube.

Nicolle Rochelle Chant

Galaad Moutoz piano

William Brunard Contrebasse

Jonathan Gomis Batterie

Julien Ecrepont Trompette

Thomas Gomez sax alto

Thimoté Weeger clarinette

Vincent Simonelli guitare .

Jardin de l’Evêché 14 Boulevard Carnot Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

