Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre) Jardin de l’Evêché Lisieux
Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre) Jardin de l’Evêché Lisieux samedi 23 août 2025.
Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre)
Jardin de l’Evêché 14 Boulevard Carnot Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 20:30:00
fin : 2025-08-23
Date(s) :
2025-08-23
Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares du monde du Lindy-Hop et du swing en général !
Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares du monde du Lindy-Hop et du swing en général !
Basé à Paris et constitué de quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène swing et jazz française, le groupe se produit dans les plus importants évènements de swing à travers le monde Suède, Hongrie, Lituanie, Vietnam, Canada, Espagne, Corée du Sud, Chine, Italie, Pays-Bas … et bien d’autres destinations encore.
Le son unique et hautement identifiable de cet orchestre, qui tire ses influences du sextet de John Kirby, des années Big Band de Django Reinhardt et des classiques de Count Basie, ainsi que l’énergie inépuisable de ses musiciens, font du Hot Sugar Band l’un des groupes les plus demandés dans le monde du swing, avec plus de 350 concerts ces 5 dernières années, 4,5 millions de streams et plus de 14 millions de vues sur Youtube.
Nicolle Rochelle Chant
Galaad Moutoz piano
William Brunard Contrebasse
Jonathan Gomis Batterie
Julien Ecrepont Trompette
Thomas Gomez sax alto
Thimoté Weeger clarinette
Vincent Simonelli guitare .
Jardin de l’Evêché 14 Boulevard Carnot Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com
English : Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre)
Founded in 2010, the Hot Sugar Band has quickly become one of the leading groups in the world of Lindy-Hop and swing in Germany!
German : Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre)
Die 2010 gegründete Hot Sugar Band ist schnell zu einer der führenden Lindy-Hop- und Swing-Bands in Großbritannien geworden!
Italiano :
Fondata nel 2010, la Hot Sugar Band è diventata rapidamente uno dei gruppi leader nel mondo del Lindy-Hop e dello swing in generale!
Espanol :
¡Fundada en 2010, la Hot Sugar Band se ha convertido rápidamente en uno de los grupos punteros en el mundo del Lindy-Hop y del swing en general!
L’événement Jazzitudes Hot Sugar Band (en plein air, accès libre) Lisieux a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme