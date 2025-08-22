Jazzitudes Robinson Khoury MŸA Théatre de Lisieux Lisieux

Théatre de Lisieux 2 Rue au Char Lisieux Calvados

Début : 2025-08-22 20:30:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Jeune virtuose du trombone, à seulement 29 ans Robinson Khoury a déjà multiplié les expériences au sein d'orchestres prestigieux (Metropole Orkest, Quincy Jones Orchestra en 2019) tout en collaborant régulièrement avec des pointures musicales aussi bien sur la scène française qu'à l'international (Michel Portal, Sarāb, Théo Ceccaldi, Leïla Martial, Abdullah Miniawy, Erik Truffaz).

Jeune virtuose du trombone, à seulement 29 ans Robinson Khoury a déjà multiplié les expériences au sein d’orchestres prestigieux (Metropole Orkest, Quincy Jones Orchestra en 2019) tout en collaborant régulièrement avec des pointures musicales aussi bien sur la scène française qu’à l’international (Michel Portal, Sarāb, Théo Ceccaldi, Leïla Martial, Abdullah Miniawy, Erik Truffaz).

Robinson Khoury est artiste en résidence au festival Jazz sous les Pommiers de 2024 à 2026.

Musicien en constante exploration, son énergie explosive et sa technique lyrique sont au service d’un véritable propos artistique, une véritable identité.

Après Frame Of Mind et Broken Lines , il sort un troisième album intitulé MŸA en juin 2024.

Son projet MŸA

Une création onirique inspirée par les éléments et l’évolution, qui puise des thématiques du côté de mélodies anciennes, de rythmes sur peaux, de chants grégoriens comme de maqâmat de la musique arabe. On y ajoutera une dimension électronique, analogique et modulaire pour représenter l’inconnu des temps oubliés…

Aux percussions digitales et à la voix Anissa Nehari, musicienne au dynamisme sensible, envoûtante et envoûtée par les rythmes du monde.

Au piano, synthétiseurs et voix c’est Léo Jassef, un artiste touche à tout d’une grande sensibilité qu’on a pu entendre aux côtés de Yom.

Robinson Khoury au trombone, différents instruments à embouchure, à la voix et au synthétiseur modulaire.

Robinson Khoury trombone

Anissa Nehari percussions

Léo Jassef claviers

Matthieu Pion technique .

Théatre de Lisieux 2 Rue au Char Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

English : Jazzitudes Robinson Khoury MŸA

A dreamlike creation inspired by the elements and evolution, drawing themes from ancient melodies, skin rhythms, Gregorian chants and Arabian maqâmat. An electronic, analog and modular dimension will be added to represent the unknown of the world

German : Jazzitudes Robinson Khoury MŸA

Eine traumhafte Kreation, die von den Elementen und der Evolution inspiriert ist und Themen aus alten Melodien, Rhythmen auf Fellen, gregorianischen Gesängen und Maqâmat aus der arabischen Musik aufgreift. Hinzu kommt eine elektronische, analoge und modulare Dimension, um das Unbekannte der Töne darzustellen

Italiano :

Una creazione onirica ispirata agli elementi e all’evoluzione, che attinge a temi di antiche melodie, ritmi della pelle, canti gregoriani e il maqâmat della musica araba. Una dimensione elettronica, analogica e modulare sarà aggiunta per rappresentare l’ignoto nel mondo della musica

Espanol :

Una creación onírica inspirada en los elementos y la evolución, inspirada en temas de melodías antiguas, ritmos de la piel, cantos gregorianos y el maqâmat de la música árabe. Se añadirá una dimensión electrónica, analógica y modular para representar lo desconocido en el mundo de la música

