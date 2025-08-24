Jazzitudes Roda Minima Salle Mosaïc Lisieux

Jazzitudes Roda Minima Salle Mosaïc Lisieux dimanche 24 août 2025.

Jazzitudes Roda Minima

Salle Mosaïc 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

Début : 2025-08-24 20:30:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

RODA MINIMA joue un Forró original et explosif.

S’inspirant librement du répertoire des bals populaires du Nordeste, ce quartet recrée son propre folklore avec des compositions chaleureuses et efficaces. Sensible à la proximité du public, RODA puise dans l’énergie particulière aux musiques de rue pour partager son imaginaire lumineux et dansant.

Simon Arnaud trompette

Martin Daguerre saxophones alto et baryton

Benjamin Sallé trombone

Philippe Boudot batterie .

Salle Mosaïc 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 51 56 82 70 sibemol.adm@gmail.com

English : Jazzitudes Roda Minima

Drawing freely on the repertoire of Nordeste folk dances, this quartet recreates its own folklore with warm, effective compositions. Sensitive to audience proximity, RODA draws on the energy particular to street music to share their luminous, danceable imagination.

German : Jazzitudes Roda Minima

Das Quartett lässt sich frei vom Repertoire der populären Bälle des Nordostens inspirieren und erschafft mit seinen warmen und effektiven Kompositionen seine eigene Folklore. RODA schöpft aus der besonderen Energie der Straßenmusik, um ihre leuchtende und tanzbare Vorstellungswelt mit dem Publikum zu teilen.

Italiano :

Attingendo liberamente al repertorio delle danze popolari del Nordeste, questo quartetto ricrea il proprio folklore con composizioni calde ed efficaci. Sensibile alla vicinanza del pubblico, RODA attinge all’energia propria della musica di strada per condividere la sua immaginazione luminosa e danzante.

Espanol :

Inspirándose libremente en el repertorio de las danzas populares del Nordeste, este cuarteto recrea su propio folclore con composiciones cálidas y eficaces. Sensible a la proximidad del público, RODA se nutre de la energía propia de la música callejera para compartir su imaginario luminoso y bailable.

