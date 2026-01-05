JAZZ+JAM #24 OYA Marsillargues

JAZZ+JAM #24 OYA

Concert Dimanche 11 janvier 2026 à 19h, suivi d’une jam-session.

Réservations par SMS 06 14 40 20 06

Entrée 10€ 5€ TR (jammeurs/jammeuses, -de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Sono, batterie, clavier, amplis sur place.

Buvette, petite restauration.

En partenariat avec La Ville de Marsillargues.

Ézéquiel Celada saxophones

Hugo Guezbar guitare

Daniel Moreau piano, composition

Yoann Godefroy contrebasse

Valentin Jam batterie, composition

Après Jazz à Vienne et Nîmes Métropole Jazz Festival, ces exceptionnels musiciens de la nouvelle génération sortiront tout juste de l’enregistrement de leur premier album pour nous présenter leur musique… soyez au rendez-vous !

OYA, c’est un amour du groove, de la mélodie et de l’improvisation au service d’une musique ouverte sur le monde.

Des Caraïbes à l’île de la Réunion, en passant par le hard bop des années 60, le groupe nous entraîne dans un paysage artistique singulier et sans frontières.

Forts d’une solide expérience de la scène, les cinq complices laissent le champ libre à leur inspiration pour créer ensemble une musique pleine de surprises, dans une ambiance chaleureuse et haute en couleurs !

English :

Concert Sunday, January 11, 2026 at 7pm, followed by a jam session.

Reservations by SMS: 06 14 40 20 06

Admission 10? 5? TR (jammers, under 25s, unemployed)

Sound system, drums, keyboard, amps on site.

Refreshments and snacks.

In partnership with La Ville de Marsillargues.

