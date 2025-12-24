JazzManiak, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
JazzManiak, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
JazzManiak
Samedi 14 mars 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le trio JazzManiak au Roll’Studio
Le trio JazzManiak a été fondé en automne 2023 à l’initiative du pianiste et leader Norbert Grisot
dont la carrière a débuté dans les années 80 au Hot Brass d’Aix en Provence.
Durant toutes les années qui ont suivi, il a eu le privilège d’accompagner de très nombreux solistes.
Citons Peter King, Éric Lelann, Richard Galiano, Didier Lockwood, André Villéger, Bob Porcelli, Bill
Pierce, Glenn Ferris, Steve Turre, Jimmy Woode, Sandy Patton, Michele Hendricks, Andrew White, Ted
Curson, pour ne citer que moins de 50% de ses rencontres musicales.
Après un séjour de 12 ans en Afrique où il a travaillé avec le bassiste Habib Faye ( Youssou Ndour ,
Angélique Kidjo ) il est rentré en France en 2023, l’âge l’ayant conduit à cette difficile décision.
Le hasard de la vie l’a fait rencontrer une chanteuse polonaise, Ania Waldeck, originaire de la région
de Breslau, installée en PACA et très rapidement une complicité musicale est née entre eux.
C’est l’acte de naissance du trio JazzManiak, avec le contrebassiste Hubert Rousselet qui lui aussi
a une carrière bien remplie aux côtés de très nombreux musiciens du grand Sud-Est
Liens vers la musique
– That’s all
– Monn dance Van Morrison
– Skylark
https://www.youtube.com/watch?v=-2VdupJhO7c&ab_channel=ankaspher .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The JazzManiak trio at Roll’Studio
L’événement JazzManiak Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille