JAZZOG – Saint-Sériès 29 juin 2025 07:00

Hérault

JAZZOG Place de la mairie Saint-Sériès Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

La Volta vous propose de noter la date du dimanche 29 juin et de réserver vos places, pour le concert de Jazog: Une séduisante découverte.

« Engagé, rythmé, poétique, doux et musclé, Jazogg explore de nouvelles couleurs du jazz, sous les doigts d’instrumentistes, musiciens chevronnés.

Tant à la mélodie qu’à la basse, le violoncelle d’Anne Piffard détourne les conventions et trouve une profondeur et une épaisseur soutenues par l’utilisation d’effets.

Au clavier, Celine Agopian nous séduit par la finesse et la créativité d’un jeu métissé par les voyages, dans une recherche de textures et d’arrangements personnels.

Anthony, batteur tout terrain, insuffle à la musique son amour pour l’improvisation et le partage ». .

Place de la mairie

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 86 00 92

English :

La Volta invites you to save the date of Sunday June 29 for a concert by Jazog: A seductive discovery.

German :

La Volta schlägt Ihnen vor, sich den Sonntag, den 29. Juni, vorzumerken und Ihre Plätze für das Konzert von Jazog zu reservieren: Eine verführerische Entdeckung.

Italiano :

La Volta vi invita a salvare la data di domenica 29 giugno per il concerto di Jazog: Una seducente scoperta.

Espanol :

La Volta le invita a reservar la fecha del domingo 29 de junio para un concierto de Jazog: Un descubrimiento seductor.

L’événement JAZZOG Saint-Sériès a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL