JazzVé Abbeville
JazzVé Abbeville samedi 28 mars 2026.
JazzVé
6 avenue du port Abbeville Somme
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
JazzVé est un quintet de jazz vocal samarien réunissant deux générations de musiciens la chanteuse d’origine arménienne Ani Arzumanyan, le saxophoniste Étienne Bouyer, le pianiste Noam Duboille, le contrebassiste Charles Thuillier et le batteur Antoine Couissinier. Le groupe propose un répertoire constitué essentiellement de compositions originales avec des textes en arménien, français et anglais, ainsi que quelques reprises explorant différentes facettes du jazz (swing, blues, funk, soul, bossanova, etc.), et mêmes quelques incursions dans la chanson
française (Brassens, Henri Salvador…). L’énergie, la créativité et l’interaction entre les cinq artistes sont les principales caractéristiques qui définissent la musique de JazzVé .
JazzVé est un quintet de jazz vocal samarien réunissant deux générations de musiciens la chanteuse d’origine arménienne Ani Arzumanyan, le saxophoniste Étienne Bouyer, le pianiste Noam Duboille, le contrebassiste Charles Thuillier et le batteur Antoine Couissinier. Le groupe propose un répertoire constitué essentiellement de compositions originales avec des textes en arménien, français et anglais, ainsi que quelques reprises explorant différentes facettes du jazz (swing, blues, funk, soul, bossanova, etc.), et mêmes quelques incursions dans la chanson
française (Brassens, Henri Salvador…). L’énergie, la créativité et l’interaction entre les cinq artistes sont les principales caractéristiques qui définissent la musique de JazzVé . .
6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28
English :
JazzVé is a vocal jazz quintet from Samaritans, bringing together two generations of musicians: Armenian-born singer Ani Arzumanyan, saxophonist Étienne Bouyer, pianist Noam Duboille, double bassist Charles Thuillier and drummer Antoine Couissinier. The band’s repertoire consists mainly of original compositions with lyrics in Armenian, French and English, plus a few covers exploring different facets of jazz (swing, blues, funk, soul, bossanova, etc.), and even a few forays into chanson
(Brassens, Henri Salvador?). Energy, creativity and interaction between the five artists are the main characteristics that define the music of JazzVé .
German :
JazzVé ist ein Vokaljazzquintett aus Samarien, das zwei Generationen von Musikern vereint: die armenischstämmige Sängerin Ani Arzumanyan, den Saxophonisten Étienne Bouyer, den Pianisten Noam Duboille, den Kontrabassisten Charles Thuillier und den Schlagzeuger Antoine Couissinier. Das Repertoire der Gruppe besteht hauptsächlich aus Eigenkompositionen mit Texten auf Armenisch, Französisch und Englisch, sowie aus einigen Coverversionen, die verschiedene Facetten des Jazz (Swing, Blues, Funk, Soul, Bossanova usw.) erkunden, und auch einige Ausflüge in das Chanson
(Brassens, Henri Salvador?). Die Musik von JazzVé zeichnet sich durch Energie, Kreativität und Interaktion zwischen den fünf Künstlern aus.
Italiano :
JazzVé è un quintetto vocale jazz dei Samaritani, che riunisce due generazioni di musicisti: la cantante di origine armena Ani Arzumanyan, il sassofonista Étienne Bouyer, il pianista Noam Duboille, il contrabbassista Charles Thuillier e il batterista Antoine Couissinier. Il repertorio del gruppo consiste principalmente in composizioni originali con testi in armeno, francese e inglese, oltre ad alcune cover che esplorano diverse sfaccettature del jazz (swing, blues, funk, soul, bossanova, ecc.), e anche qualche incursione nella chanson francese (Brassens, Henri Salvador?)
(Brassens, Henri Salvador?). Energia, creatività e interazione tra i cinque artisti sono le caratteristiche principali che definiscono la musica di JazzVé .
Espanol :
JazzVé es un quinteto de jazz vocal samaritano que reúne a dos generaciones de músicos: la cantante de origen armenio Ani Arzumanyan, el saxofonista Étienne Bouyer, el pianista Noam Duboille, el contrabajista Charles Thuillier y el batería Antoine Couissinier. El repertorio del grupo consiste principalmente en composiciones originales con letras en armenio, francés e inglés, así como algunas versiones que exploran diferentes facetas del jazz (swing, blues, funk, soul, bossanova, etc.), e incluso algunas incursiones en la chanson francesa (Brassens, Henri Salvador…)
(¿Brassens, Henri Salvador?). Energía, creatividad e interacción entre los cinco artistas son las principales características que definen la música de JazzVé .
L’événement JazzVé Abbeville a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME