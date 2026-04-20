Jazz@Villebaudon (J@V 2026) Villebaudon Villebaudon
Jazz@Villebaudon (J@V 2026) Villebaudon Villebaudon samedi 29 août 2026.
Villebaudon
Jazz@Villebaudon (J@V 2026)
Villebaudon 1 La Vaucelle Villebaudon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Organisé par l’association Tingalis, le festival Jazz@Villebaudon fait vibrer le cœur de la Manche au rythme du jazz et des musiques improvisées.
Chaque été, ce rendez-vous culturel en milieu rural propose une programmation exigeante et accessible, mêlant artistes reconnus et talents émergents.
Concerts, rencontres, actions pédagogiques et moments conviviaux invitent tous les publics à découvrir le jazz autrement.
Installé dans un cadre naturel et patrimonial unique, le festival valorise la création artistique et le dynamisme culturel local.
Jazz@Villebaudon s’inscrit dans une démarche d’ouverture, de transmission et de proximité avec les habitants du territoire.
Il contribue ainsi à renforcer l’attractivité culturelle de la Manche tout en soutenant la scène musicale indépendante.
Un événement à taille humaine, festif et intergénérationnel, au service du lien social et de la découverte artistique.
Plus d’informations https://tingalis.fr/evenement-tingalis/ .
Villebaudon 1 La Vaucelle Villebaudon 50410 Manche Normandie +33 6 84 65 22 11 rgermany@tingalis.fr
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English : Jazz@Villebaudon (J@V 2026)
L’événement Jazz@Villebaudon (J@V 2026) Villebaudon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Villedieu-les-Poêles