JAZZY BAZZ – ESPACE JULIEN Marseille

JAZZY BAZZ Début : 2026-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert de Jazzy Bazz initialement prévu le 14 novembre à l’Espace Julien à Marseille est reporté au jeudi 22 octobre 2026.L’artiste prépare actuellement son prochain album IVAN et souhaite prendre le temps nécessaire pour que ce projet soit à la hauteur de ses attentes et de celles de son public.Les billets restent automatiquement valables pour la nouvelle date. Pour toute demande de remboursement, merci de vous rapprocher de votre point de vente.LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : JAZZY BAZZOuverture des portes : 19h00

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13