JAZZY BAZZ – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

JAZZY BAZZ Début : 2025-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : JAZZY BAZZÀ l’aube de l’écoute d’un nouvel album de Jazzy Bazz, il faut prendre en considérationle poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeanteet d’une exigence rare. Depuis son 19e arrondissement natal, il a dédié sa vie aux rimes,forgeant son style au sein de La Cool Connexion et du collectif culte L’Entourage.Avec une discographie impeccable, Jazzy Bazz s’est imposé comme un artiste d’unerigueur absolue, refusant toute concession. Son approche est celle d’un artisan du rap,animé par une quête perpétuelle d’amélioration et une volonté de hisser sa musique à unniveau toujours plus élevé. Cette mentalité d’athlète le pousse à remettre en question chacunede ses créations pour en extraire l’essence la plus pure.Nirvana marque une évolution, une réflexion sur le temps et l’inspiration. Opposéà la production de masse, il choisit une autre voie, celle de la patience et de la sincéritéartistique. La musique, pour lui, ne se quantifie pas : elle se ressent, s’immisce dans la vie,au détour d’une nuit, d’une conversation ou d’un instant suspendu.

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59