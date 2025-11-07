JAZZY BAZZ Le Rocher de Palmer Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T23:30:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T23:30:00

Membre fondateur de La Cool Connexion et du collectif L’Entourage, Jazzy Bazz s’est forgé une identité singulière, entre rap technique, sens de l’image et textes introspectifs. Son écriture, fine et sensorielle, capte les silences, les vertiges, les ombres d’un quotidien en clair-obscur. Depuis Sur la Route du 3.14 jusqu’à Memoria, en passant par Nuit et P-Town, chacun de ses projets explore un pan de sa psyché comme de celle de la ville. Son dernier album, Nirvana, pousse encore plus loin cette quête artistique : une œuvre immersive où les influences cinématographiques et électroniques croisent une plume à vif. Jazzy Bazz, c’est aussi une présence scénique magnétique. Peu de mots, beaucoup de justesse et des performances entre spleen nocturne, uppercuts poétiques et communion avec le public. Hors des sentiers battus, il trace une route exigeante, refusant la facilité pour livrer un rap habité, honnête, humain.

Dernier album : Nirvana, 2025, 3.14 PRODUCTION

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/jazzy-bazz-07112025-1930 »}]

