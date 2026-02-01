JB Cup Valloire
JB Cup Valloire samedi 4 avril 2026.
JB Cup
Massif de la Sétaz Valloire Savoie
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
La course et fête des jeunes skieurs avec Jean-Baptiste Grange! L’ESF, le Fan Club Jb Grange et le Ski Club de Valloire, co-organisent avec la SEM, la Mairie, l’AEP et Valloire Tourisme la course-événement de ski alpin dédiée aux enfants licenciés ou non.
Massif de la Sétaz Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 00 73 contact@esf-valloire.com
English : JB Cup
The ski race and festival for young skiers with Jean-Baptiste Grange! The ESF, the Jb Grange Fan Club and the Valloire Ski Club, co-organize with the SEM, the Town Hall, the AEP and Valloire Tourisme the alpine ski race-event dedicated to children, whether licensed or not.
L’événement JB Cup Valloire a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Valloire