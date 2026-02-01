JB Cup Valloire

JB Cup

Massif de la Sétaz Valloire Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La course et fête des jeunes skieurs avec Jean-Baptiste Grange! L’ESF, le Fan Club Jb Grange et le Ski Club de Valloire, co-organisent avec la SEM, la Mairie, l’AEP et Valloire Tourisme la course-événement de ski alpin dédiée aux enfants licenciés ou non.

Massif de la Sétaz Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 00 73 contact@esf-valloire.com

English : JB Cup

The ski race and festival for young skiers with Jean-Baptiste Grange! The ESF, the Jb Grange Fan Club and the Valloire Ski Club, co-organize with the SEM, the Town Hall, the AEP and Valloire Tourisme the alpine ski race-event dedicated to children, whether licensed or not.

