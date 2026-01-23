JB Dunckel en showcase à la Fnac Ternes avec un quintette à cordes ! FNAC TERNES Paris

Deux ans après la parution d’un premier album enregistré seul au piano, JB Dunckel en réinvente les mélodies délicates pour un quintette à cordes. Sur “Paranormal Music Chamber”, elles s’épanouissent en une déclinaison de couleurs chaudes au fil de dix morceaux à la mélancolie rêveuse, portés par un travail d’arrangements et de production à la fois minimaliste et sophistiqué. Le compositeur, figure clé de la French Touch avec Air, s’aventure ainsi sur un chemin arpenté par Max Richter – avec sa propre sensibilité.

Nées d’un processus très organique de composition spontanée, les pièces rêvées par JB Dunckel à son piano pour “Paranormal Musicality” (2024) prennent aujourd’hui une nouvelle dimension, comme si le musicien tenait l’une des nombreuses promesses que ces mélodies portaient alors. Au jaillissement brut de compositions où affleuraient un amour pour l’impressionnisme, le romantisme ou le minimalisme, répond aujourd’hui une science des arrangements qui dessine une oeuvre aux contours doux et accueillants.

Parce qu’il se considère d’abord comme un “rêveur d’harmonies”, JB Dunckel s’est associé au compositeur et pianiste Harry Allouche pour imaginer des arrangements pour un quintette à cordes formé spécialement par cinq musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris.

Contrebasse, violoncelle, violons et alto – parfois augmentés d’une flûte – élargissent sensiblement le spectre sonore des pièces, dont la liberté, la sensibilité et l’élan originel sont préservés et soulignés. “Ce sont des morceaux fleurs”, décrit JB Dunckel pour évoquer la façon dont ces mélodies dévoilent aujourd’hui de nouvelles couleurs, exhalent de nouveaux parfums.

La Fnac Ternes vous invite à un showcase exceptionnel avec JB Dunckel, accompagné d’un quintette à cordes, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Paranormal Music Chamber », qui paraîtra le 23 janvier.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

FNAC TERNES 26 avenue des Ternes 75017 Paris

