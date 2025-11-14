JCPA Concert Gou and her cubs Les Torch Songs des années 30-40 Rue de l’école Aix-en-Provence

JCPA Concert Gou and her cubs Les Torch Songs des années 30-40

Vendredi 14 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Rue de l’école Les Platanes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Concert Live Hommage aux chanteuses américaines des années 30-40.

Chanteuse à l’émotion intense, habitée par le Jazz de la grande époque, Andréa Gou Kengne a choisi d’interpréter des Torch Songs des années 30 et 40. Ces chansons racontent des histoires d’amour perdu ou contrarié. Le public raffolait de leurs belles mélodies nées dans les comédies musicales de Broadway ou chez les éditeurs de Tin Pan Alley. Elles furent popularisées par les grandes chanteuses de jazz comme Billie HOLIDAY, Ella FITZGERALD, Peggy LEE ou encore Ethel WATERS. .

Rue de l’école Les Platanes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

