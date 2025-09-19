JCPA Concert Ice BoatJazz Band Hommage au pianiste Fats Waller Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence

JCPA Concert Ice BoatJazz Band Hommage au pianiste Fats Waller

Vendredi 19 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Jazz club du Pays d’aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 22:30:00

2025-09-19

Gloire des années 40, qualifié de clown mélancolique Fats Waller est l’auteur d’innombrables mélodies à succès alternant ballades et rythmes endiablés sur des textes émouvants ou truculents de son parolier Andy Razaf.

Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Jazz club du Pays d’aix Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 55 87 93 jazzclubdupaysdaix@gmail.com

English :

Described as a melancholy clown of the ’40s, Fats Waller is the author of countless hit tunes, alternating ballads and frenzied rhythms with moving or earthy lyrics by his lyricist Andy Razaf.

German :

Fats Waller, der als melancholischer Clown der 40er Jahre bezeichnet wurde, schrieb unzählige erfolgreiche Melodien, die sich mit Balladen und wilden Rhythmen abwechseln und von seinem Texter Andy Razaf mit rührenden oder skurrilen Texten versehen wurden.

Italiano :

Una delle glorie degli anni ’40, descritto come un clown malinconico, Fats Waller scrisse innumerevoli canzoni di successo, alternando ballate e ritmi frenetici su testi commoventi o umoristici del suo paroliere Andy Razaf.

Espanol :

Una de las glorias de los años 40, descrito como un payaso melancólico, Fats Waller escribió innumerables canciones de éxito, alternando baladas y ritmos frenéticos con letras conmovedoras o humorísticas de su letrista Andy Razaf.

