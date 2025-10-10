Jcpa Concert Indiana Jazz Band Un Hommage à Duke Ellington Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Aix-en-Provence

Vendredi 10 octobre 2025 de 20h30 à 22h30. Salle Roger BAUDUN, rue de l’école 13100 AIX Les Platanes Jazz club du Pays d’aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10

Concert du Jazz Club du Pays d’Aix.

Avec son orchestre l’Indiana Jazz Band, composé de 6 musiciens chevronnés, piliers du JAZZ en région PACA, le clarinettiste Jacques LESPES, rendra hommage à DUKE ELLINGTON, pianiste et chef d’orchestre génial et prolifique dont la carrière s’est étendue des années 1920 au début des années 1970, un bail ! .

English :

Concert by the Jazz Club du Pays d’Aix.

German :

Konzert des Jazz Club du Pays d’Aix.

Italiano :

Concerto del Pays d’Aix Jazz Club.

Espanol :

Concierto del Club de Jazz de Pays d’Aix.

