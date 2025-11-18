J’Crains Dégun Mairie du 1/7, Friche Belle de Mai et des établissements scolaires Marseille 1er Arrondissement
J’Crains Dégun Mairie du 1/7, Friche Belle de Mai et des établissements scolaires Marseille 1er Arrondissement mardi 18 novembre 2025.
Du 18/11 au 25/11/2025, tous les jours. Mairie du 1/7, Friche Belle de Mai et des établissements scolaires Divers lieux Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-25
2025-11-18
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des minorités de genre.
Le samedi 22 novembre et le mardi 25 novembre, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des minorités de genre, le CIDFF Phocéen, Solidarité femmes 13 et le Planning familial 13 s’associent pour proposer J’crains dégun, accueilli à nouveau pour cette quatrième édition à la Friche la Belle de Mai. .
Mairie du 1/7, Friche Belle de Mai et des établissements scolaires Divers lieux Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@jcrainsdegun.fr
English :
International Day for the Elimination of Violence against Women and Gender Minorities.
German :
Internationaler Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und geschlechtliche Minderheiten.
Italiano :
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e le minoranze di genere.
Espanol :
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Minorías de Género.
