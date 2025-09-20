JDP 2025 TUCHAN Place de la mairie Tuchan
JDP 2025 TUCHAN Place de la mairie Tuchan samedi 20 septembre 2025.
JDP 2025 TUCHAN
Place de la mairie CHAPELLE DES ANGES Tuchan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Au village de Tuchan
Samedi 20/09 Journée tout public
10h 17h30 Exposition sur la candidature Unesco des forteresses Royales du Languedoc à la chapelle Notre Dame des Anges.
14h Visite commentée du village, départ Mairie.
Gratuit
.
Place de la mairie CHAPELLE DES ANGES Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 51 00 genevieveduployez@tuchan.fr
English :
In the village of Tuchan
Saturday 20/09: Open day
10am 5:30pm Exhibition on the Unesco candidacy of the Royal Fortresses of Languedoc at the Notre Dame des Anges chapel.
2pm Guided tour of the village, departure from Mairie.
Free
German :
Im Dorf Tuchan
Samstag, 20.09.: Tag für die gesamte Öffentlichkeit
10h 17h30 Ausstellung über die Unesco-Kandidatur der Königlichen Festungen des Languedoc in der Kapelle Notre Dame des Anges.
14 Uhr Kommentierte Besichtigung des Dorfes, Start Rathaus.
Kostenlos
Italiano :
Nel villaggio di Tuchan
Sabato 20/09: Apertura al pubblico
10.00 17.30 Mostra sulla candidatura Unesco delle Fortezze Reali della Linguadoca presso la cappella di Notre Dame des Anges.
ore 14.00 Visita guidata del villaggio, partenza dalla Mairie.
Gratuito
Espanol :
En el pueblo de Tuchan
Sábado 20/09: Abierto al público
10.00 h 17.30 h Exposición sobre la candidatura a la Unesco de las Fortalezas Reales del Languedoc en la capilla Notre Dame des Anges.
14.00 h Visita guiada del pueblo, salida del ayuntamiento.
Gratis
L’événement JDP 2025 TUCHAN Tuchan a été mis à jour le 2025-08-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières & Salanque