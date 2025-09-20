JDP 2025 TUCHAN Place de la mairie Tuchan

JDP 2025 TUCHAN Place de la mairie Tuchan samedi 20 septembre 2025.

JDP 2025 TUCHAN

Place de la mairie CHAPELLE DES ANGES Tuchan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Au village de Tuchan

Samedi 20/09 Journée tout public

10h 17h30 Exposition sur la candidature Unesco des forteresses Royales du Languedoc à la chapelle Notre Dame des Anges.

14h Visite commentée du village, départ Mairie.

Gratuit

.

Place de la mairie CHAPELLE DES ANGES Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 51 00 genevieveduployez@tuchan.fr

English :

In the village of Tuchan

Saturday 20/09: Open day

10am 5:30pm Exhibition on the Unesco candidacy of the Royal Fortresses of Languedoc at the Notre Dame des Anges chapel.

2pm Guided tour of the village, departure from Mairie.

Free

German :

Im Dorf Tuchan

Samstag, 20.09.: Tag für die gesamte Öffentlichkeit

10h 17h30 Ausstellung über die Unesco-Kandidatur der Königlichen Festungen des Languedoc in der Kapelle Notre Dame des Anges.

14 Uhr Kommentierte Besichtigung des Dorfes, Start Rathaus.

Kostenlos

Italiano :

Nel villaggio di Tuchan

Sabato 20/09: Apertura al pubblico

10.00 17.30 Mostra sulla candidatura Unesco delle Fortezze Reali della Linguadoca presso la cappella di Notre Dame des Anges.

ore 14.00 Visita guidata del villaggio, partenza dalla Mairie.

Gratuito

Espanol :

En el pueblo de Tuchan

Sábado 20/09: Abierto al público

10.00 h 17.30 h Exposición sobre la candidatura a la Unesco de las Fortalezas Reales del Languedoc en la capilla Notre Dame des Anges.

14.00 h Visita guiada del pueblo, salida del ayuntamiento.

Gratis

L’événement JDP 2025 TUCHAN Tuchan a été mis à jour le 2025-08-25 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières & Salanque