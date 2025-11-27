JE BADINE AVEC L’AMOUR Fécamp

Début : 2025-11-27 20:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

(PARCE QUE TOUS LES HOMMES SONT SI IMPARFAITS

ET SI AFFREUX)

dès 11 ans durée 1h10

D’abord seul en scène, le chorégraphe Sylvain Riéjou nous raconte son rapport à la danse, mêlé à ses sentiments amoureux depuis l’adolescence. Il convoque ensuite un, puis deux, puis trois interprètes, qui revisiteront l’histoire de cet art et réinventeront le duo amoureux. Les clichés sur l’amour s’enchaînent, de Dirty Dancing à Gainsbourg, en passant par le ballet romantique La Sylphide. Entre danse et théâtre, la pièce est drôle et joyeuse.

Fantaisie introspective et réjouissante. Attention, ça déménage. Le verbe haut, ni le geste, ni la langue dans leur poche, le chorégraphe sabinois et ses acolytes s’amusent à cœur joie.

O. Fregaville-Gratian d’Amore L’œil d’Olivier

DISTRIBUTION

Conception et interprétation Sylvain Riéjou

Interprétation Émilie Cornillot, Julien Gallée-Ferré et Clémence Galliard

Association Cliché

PRODUCTION

Production Association Cliché

Coproduction Le Triangle Cité de la danse à Rennes / Centre National de Danse Contemporaine à Angers / Le Carreau du Temple à Paris / TU-Nantes Scène conventionnée pour la jeune création / Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis / Pôle Sud CDCN (Strasbourg) / L’Entracte, Scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe / Charleroi danse, Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

English : JE BADINE AVEC L’AMOUR

