Je badine avec l'amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux) Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu vendredi 13 février 2026.

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : vendredi 13 février 2026

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:40:00

Date(s) :

2026-02-13

Sylvain Riéjou et l’association Cliché prensentent le spectacle « Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux) », vendredi 13 février 2025 à 20h30 au Cargo à Segré.

Si le titre est en partie inspiré d’une des citations les plus connues de la célèbre pièce de Musset, tout commence le jour où Sylvain Riéjou découvre Dirty Dancing, le film culte d’Emile Ardolino.

Ce projet questionne la place de la danse dans les rencontres amoureuses et plus généralement, le rapport au corps dans les rencontres sensuelles. Avec intelligence et délicatesse, le chorégraphe fait passer le message l’amour n’a pas de genre, pas de sexe, Il est tout simplement universel.

Cette pièce débutera en solo mais au fur et à mesure seront convoquées au plateau trois autres danseur.se.s (un homme et deux femmes). .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

Sylvain Riéjou and the Cliché association present the show « Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux) », Friday February 13, 2025 at 8:30pm at Le Cargo in Segré.

German :

Sylvain Riéjou und der Verein Cliché präsentieren das Stück « Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imperfaits et si affreux) » am Freitag, den 13. Februar 2025 um 20.30 Uhr im Cargo in Segré.

Italiano :

Sylvain Riéjou e l’associazione Cliché presentano lo spettacolo « Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux) », venerdì 13 febbraio 2025 alle 20.30 presso Le Cargo a Segré.

Espanol :

Sylvain Riéjou y la asociación Cliché presentan el espectáculo « Je badine avec l’amour (parce que les hommes sont si imparfaits et si affreux) », el viernes 13 de febrero de 2025 a las 20.30 h en Le Cargo de Segré.

