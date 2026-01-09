Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat

Je badine avec l’amour Sylvain Riéjou

Rue du Maillet L'Hermine Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Danse et théâtre Dès 11 ans Durée 1h10

Avec comme point de départ le film Dirty Dancing, romance culte de toute une génération d’ados des années 80, le chorégraphe Sylvain Riéjou revisite la figure du duo amoureux. Une exploration légère et profonde des relations humaines, marquée par des références culturelles populaires qui façonnent le regard de Sylvain Riéjou sur l’amour. Avec finesse et humour, Sylvain Riéjou et trois complices explorent les liens entre danse et rencontre sensuelle, dans une mise en scène ludique qui ravive les souvenirs des premiers émois amoureux. En coréalisation avec La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc .

Rue du Maillet L’Hermine Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

