Je bouge en bleu pour l’autisme Ozenx-Montestrucq dimanche 29 mars 2026.
Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
8H30 Ouverture et inscriptions.
Programme de la matinée avec une marche accessible à tous, 3 parcours de trail et 2 parcours de VTT. .
Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38 bulleetsens64@gmail.com
