Je bouge en bleu pour l’autisme Ozenx-Montestrucq

Je bouge en bleu pour l’autisme

Stade Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

8H30 Ouverture et inscriptions.

Programme de la matinée avec une marche accessible à tous, 3 parcours de trail et 2 parcours de VTT. .

Stade Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 74 38 38 bulleetsens64@gmail.com

