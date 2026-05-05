Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon
Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon mardi 2 juin 2026.
Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF Mardi 2 juin, 08h30 2 avenue Tony Garnier Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00
Startups : réinventons ensemble la mobilité de demain
Dans un contexte de transformation profonde de l’industrie automobile et des mobilités, nous recherchons des startups capables d’apporter des solutions innovantes, avancées et scalables pour deux industriels de la région Auvergne Rhône-Alpes : Renault Trucks et SNCF
Plusieurs domaines d’activités sont concernés :
Véhicules intelligents
- Autonomie des véhicules
- Connectivité embarquée
- Sécurité
- Performances globales
Mobilité zéro émission & électrification / Circularité
- Technologies des véhicules électriques
- Solutions autour des biocarburants et de l’hydrogène
- Infrastructures associées
- Développement de matériaux durables
- Amélioration de la gestion des ressources et des déchets : favorisation des modèles circulaires
- Approches cycle de vie (batteries, recyclage, seconde vie…)
Industrie 4.0
- Digitalisation du développement produit
- Automatisation des processus industriels
- Digitalisation des ateliers (outils pour techniciens, réparation augmentée…)
- Amélioration des diagnostics et de la maintenance
- Automatisation des détections d’erreurs sur plans
- Optimisation du routage (câblage, tuyauterie…) via des outils CAO (Catia, Creo…)
- Développement des solutions de robotique avancée (robots autonomes, humanoïdes…)
- Entraînement et amélioration des algorithmes de vision (IA générative, data)
- Renforcement du contrôle qualité par vision
- Simulation et optimisation des flux logistiques
Services & solutions orientés client
- Services digitaux innovants
- Optimisation des parcours de vente et retail
- Expériences clients enrichies par l’IA
- Comment le transport routier intelligent optimise leur métier
- Les solutions innovantes de fleet management
Digital & Data
- Création de produits digitaux (IA, no-code / low-code, systèmes agentiques…)
- Génération automatique de code et la validation logicielle
- Valorisation des données (data visualisation, data lake…)
À la clé :
– des échanges directs avec les équipes innovation
– des opportunités de collaboration concrètes
– un passage à l’échelle accéléré
Deadline : 4 mai
Rencontres : 2 juin (matin)
Vous développez une solution dans ces domaines ?
C’est le moment d’entrer en discussion avec ceux qui peuvent vraiment faire la différence.
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Événement La French Tech
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