Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF, 2 avenue Tony Garnier, Lyon

Je Choisis La French Tech x Renault Trucks x SNCF Mardi 2 juin, 08h30 2 avenue Tony Garnier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T08:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Startups : réinventons ensemble la mobilité de demain

Dans un contexte de transformation profonde de l’industrie automobile et des mobilités, nous recherchons des startups capables d’apporter des solutions innovantes, avancées et scalables pour deux industriels de la région Auvergne Rhône-Alpes : Renault Trucks et SNCF

Plusieurs domaines d’activités sont concernés :

Véhicules intelligents

Autonomie des véhicules

Connectivité embarquée

Sécurité

Performances globales

Mobilité zéro émission & électrification / Circularité

Technologies des véhicules électriques

Solutions autour des biocarburants et de l’hydrogène

Infrastructures associées

Développement de matériaux durables

Amélioration de la gestion des ressources et des déchets : favorisation des modèles circulaires

Approches cycle de vie (batteries, recyclage, seconde vie…)

Industrie 4.0

Digitalisation du développement produit

Automatisation des processus industriels

Digitalisation des ateliers (outils pour techniciens, réparation augmentée…)

Amélioration des diagnostics et de la maintenance

Automatisation des détections d’erreurs sur plans

Optimisation du routage (câblage, tuyauterie…) via des outils CAO (Catia, Creo…)

Développement des solutions de robotique avancée (robots autonomes, humanoïdes…)

Entraînement et amélioration des algorithmes de vision (IA générative, data)

Renforcement du contrôle qualité par vision

Simulation et optimisation des flux logistiques

Services & solutions orientés client

Services digitaux innovants

Optimisation des parcours de vente et retail

Expériences clients enrichies par l’IA

Comment le transport routier intelligent optimise leur métier

Les solutions innovantes de fleet management

Digital & Data

Création de produits digitaux (IA, no-code / low-code, systèmes agentiques…)

Génération automatique de code et la validation logicielle

Valorisation des données (data visualisation, data lake…)

À la clé :

– des échanges directs avec les équipes innovation

– des opportunités de collaboration concrètes

– un passage à l’échelle accéléré

Deadline : 4 mai

Rencontres : 2 juin (matin)

Vous développez une solution dans ces domaines ?

C’est le moment d’entrer en discussion avec ceux qui peuvent vraiment faire la différence.

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Événement La French Tech