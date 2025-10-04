Je co-anime des ateliers au potager, pour les petits et les grands Association Pollen Six-Fours-les-Plages
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Présentation de la mission
La mission de co-animation d’ateliers au potager pourrait consister en lien avec l’animateur.trice principale :
– la préparation de la séance : quel contenu ? et comment s’organiser ? par exemple, ce samedi matin, on construira des hôtels à insectes : quels matériels apporter, et quel déroulé de la séance ?
– l’animation de la séance : en général le samedi matin, réaliser avec le public ce qui a été prévu
– une petite communication ensuite de la séance : article sur le site web Pollen avec diffusion sur les réseaux …
– évolutif avec vous …
Précisions
– 2 heures par mois : le samedi matin surtout entre 9h30 et midi
– public : 2 groupes sont prévus : 1 adultes et ados, 1 enfants et ados
Merci de vous inscrire sur le site JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/81054/benevolat-pollen-les-potagers-partout-et-pour-tous-7
Association Pollen 83140 Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages 83140 Talian Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/81054/benevolat-pollen-les-potagers-partout-et-pour-tous-7 »}]
Venez co-animer des ateliers avec l’association Pollen