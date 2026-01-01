Je construis ma maison Bibliothèque Créances

Je construis ma maison

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-01-21 10:30:00
fin : 2026-01-21 11:00:00

Lecture et atelier créatif pour les enfants, pour être au chaud pour l’hiver, en ville comme à la campagne !
Pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit, sur inscription.
Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026.   .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

