Je construis ma maison Bibliothèque Créances

Je construis ma maison

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21 11:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Lecture et atelier créatif pour les enfants, pour être au chaud pour l’hiver, en ville comme à la campagne !

Pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit, sur inscription.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Je construis ma maison Créances a été mis à jour le 2026-01-07 par Côte Ouest Centre Manche