Je construis ma maison Créances jeudi 19 février 2026.
105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19 11:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Lecture et atelier créatif pour les enfants, pour être au chaud pour l’hiver.
> pour les enfants de 2 à 6 ans. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Je construis ma maison
