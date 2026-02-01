Je construis ma maison

105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19 11:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Lecture et atelier créatif pour les enfants, pour être au chaud pour l’hiver.

> pour les enfants de 2 à 6 ans. .

105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Je construis ma maison

L’événement Je construis ma maison Créances a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche