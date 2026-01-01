Je Coop’ – Festival de l’apprendre Maison de la Conversation Paris

Je Coop’, c’est l’atelier pour découvrir la coopération. Une opportunité pour retrouver sa souveraineté par le jeu, libérer la parole, trouver son authenticité et sa juste place, tant dans sa vie professionnelle que personnelle.

Venez expérimenter un jeu coopératif, en prenant ensemble de la hauteur sur vos attitudes réflexes et vos mécanismes de communication, pour mettre en lumière les clés et les bienfaits d’une posture plus coopérative.

Vivez un moment de partage, de jeu, d’échecs, d’apprentissages, d’écoute, de rencontres, de prise de recul… et surtout d’expérimentation d’autres façons d’être en groupe, d’être avec les autres, en utilisant des postures de coopération plutôt que l’éternelle compétition.

️ Date

Mardi 27 janvier 2026

Horaires

19h00 – 21h00

Tarif

Prix libre

Intervenant·e·s

Magali Telga & Bastien Evra

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 — arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/je-coop-festival-de-lapprendre communication@maisondelaconversation.org



