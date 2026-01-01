Je Coop’ – Festival de l’apprendre Maison de la Conversation Paris
Je Coop’ – Festival de l’apprendre Maison de la Conversation Paris mardi 27 janvier 2026.
Je Coop’, c’est l’atelier pour découvrir la coopération. Une opportunité pour retrouver sa souveraineté par le jeu, libérer la parole, trouver son authenticité et sa juste place, tant dans sa vie professionnelle que personnelle.
Venez expérimenter un jeu coopératif, en prenant ensemble de la hauteur sur vos attitudes réflexes et vos mécanismes de communication, pour mettre en lumière les clés et les bienfaits d’une posture plus coopérative.
Vivez un moment de partage, de jeu, d’échecs, d’apprentissages, d’écoute, de rencontres, de prise de recul… et surtout d’expérimentation d’autres façons d’être en groupe, d’être avec les autres, en utilisant des postures de coopération plutôt que l’éternelle compétition.
️ Date
Mardi 27 janvier 2026
Horaires
19h00 – 21h00
Tarif
Prix libre
Intervenant·e·s
Magali Telga & Bastien Evra
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B — Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 — arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
