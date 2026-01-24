Je crée des structures vivantes en osier pour mon jardin Conservatoire des Légumes Anciens Béarn Assat
samedi 14 février 2026.
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 EUR
Tarif réduit
14 février 2026
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le jardin est un vrai terrain de jeu pour oser l’osier vivant. Une des plus connues est la haie en osier frais. Qu’elle soit en losange ou de type paillasson (les brins tressés à la verticale), il faut favoriser son implantation entre janvier et début avril.
Apprendre à récolter l’osier ou autres végétaux adaptés à la vannerie et connaître la technique de base du tressage et du plessage.
Intervenant Didier Cadiran, vannier.
Possibilité de commander des bottes d’osiers à emporter (offre valable uniquement aux stagiaires). Pour toute demande, envoyer un mail au moins 15 jours avant la date butoir.
Conservatoire des Légumes Anciens Béarn 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
