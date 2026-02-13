Je crée ma stratégie social media avec l’IA, Webinaire, Marseille
Je crée ma stratégie social media avec l’IA Lundi 30 mars, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône
Dans cet atelier, vous apprendrez à :
Définir une stratégie réseaux sociaux percutante
Utiliser l’IA pour simplifier la création de contenus
Mesurer l’impact de vos actions pour optimiser vos résultats
Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour développer votre visibilité et engager votre communauté. Mais comment construire une stratégie efficace sans y passer des heures ?