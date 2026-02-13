Je crée ma stratégie social media avec l’IA, Webinaire, Marseille

Je crée ma stratégie social media avec l’IA Lundi 30 mars, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T10:00:00+02:00 – 2026-03-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-03-30T10:00:00+02:00 – 2026-03-30T11:00:00+02:00

Dans cet atelier, vous apprendrez à :

Définir une stratégie réseaux sociaux percutante

Utiliser l’IA pour simplifier la création de contenus

Mesurer l’impact de vos actions pour optimiser vos résultats

Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour développer votre visibilité et engager votre communauté. Mais comment construire une stratégie efficace sans y passer des heures ?