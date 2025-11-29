Je crée ma tisane de Noël Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains

Je crée ma tisane de Noël

Salins-les-Bains

Début : 2025-11-29 14:00:00

Atelier

Offrez (ou offrez-vous) une pause gourmande et pleine de sens ! Initiez-vous à l’art de la tisane, découvrez les plantes et composez votre infusion de Noël, personnalisée selon vos envies et besoins. Une parenthèse créative et bienfaisante à partager.

Plus d’infos et inscription à tisanesetbourgeons@protonmail.com

Organisateur Althaïr .

Organisateur Althaïr
Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 associationalthair@free.fr

