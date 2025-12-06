Je créé mon jardin condimentaire

5 Chemin de Villegongis Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Passionné(e) de jardinage et de cuisine ? Venez créer votre jardin de plantes condimentaires aux serres municipales.Familles

Les serres municipales de Châteauroux vous ouvrent leurs portes pour une visite exclusive des serres suivies d’un atelier autour des plantes condimentaires. En ce lieu bien à l’abri des regards, sont cultivées les plantes et fleurs qui ornent les massifs et les rues de Châteauroux mais aussi de plusieurs communes de l’agglomération. Venez découvrir les coulisses du fleurissement de nos villes avant de réaliser vous-même votre propre semis d’herbes et plantes aromatiques. 5 .

5 Chemin de Villegongis Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Participatory workshop open to all on sowing condiment plants. It’s also a chance to take a look behind the scenes of the 2024 summer flower show!

L’événement Je créé mon jardin condimentaire Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme