Je crée mon propre terrarium

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Juste avant Noël, je vous propose un atelier créatif où vous réaliserez votre propre terrarium plantes, contenant et matériel sont fournis.

Au programme

Découverte des plantes adaptées

Pas à pas pour composer un terrarium esthétique et équilibré

Conseils pour l’entretenir facilement.

• Tarif 40 euros et 20 euros si tu viens avec un invité

• Inscriptions sur pauline.jardina@gmail.com

• Adresse communiquée après inscription .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pauline.jardina@gmail.com

