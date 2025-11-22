Je crée mon propre terrarium Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Juste avant Noël, je vous propose un atelier créatif où vous réaliserez votre propre terrarium plantes, contenant et matériel sont fournis.
Au programme
Découverte des plantes adaptées
Pas à pas pour composer un terrarium esthétique et équilibré
Conseils pour l’entretenir facilement.
• Tarif 40 euros et 20 euros si tu viens avec un invité
• Inscriptions sur pauline.jardina@gmail.com
• Adresse communiquée après inscription .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine pauline.jardina@gmail.com
