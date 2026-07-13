Informations pratiques

Châteauroux

Je crois que je suis plus heureuse dans mon nuage que tu ne l’es dans ton soleil

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 19:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Anne-Laure Liégeois adapte Lucrezia Floriani de George Sand. Le récit d’une histoire d’amour quasi impossible.

Dans une villa isolée, loin de l’agitation de Venise, vit Lucrezia Floriani, célèbre comédienne, qui a renoncé à sa carrière pour se consacrer, par amour et non par devoir, à l’éducation de ses enfants. Lucrezia, femme mûre, indépendante, passionnée, vit selon ses propres convictions, sans se soumettre aux conventions d’une société souvent restrictive pour les femmes.

Survient un jour, dans cette retraite, Karol de Roswald, jeune noble chaste et conservateur, à la sensibilité artistique et intellectuelle exacerbée. Il tombe bientôt amoureux de Lucrezia. Et dès le lendemain de cette « surprise d’amour », ce jeune prince à la santé fragile, tombe éperdument malade… .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

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English :

This is L’Avare, a hilarious play about a vice that borders on tyranny. Clément Poirée brilliantly revisits the comedy to examine its resonance with the era of degrowth.

L’événement Je crois que je suis plus heureuse dans mon nuage que tu ne l’es dans ton soleil Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Châteauroux Berry Tourisme