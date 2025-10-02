Je cultive un potager solidaire de manière écologique Maison des Agricultures et de l’Alimentation Durables Nantes

Sur inscription

Présentation de la mission

À la Maison des Agricultures et de l’Alimentation Durables nous cultivons des potagers urbains et solidaires sur plusieurs quartier de la ville de Nantes.

Les objectifs de ces jardins sont avant tout sociaux (faire des rencontres, rompre l’isolation, échanger, s’entraider,…). Mais bien-sûr nous faisons tout pour qu’ils produisent des légumes également !

Les missions se concentreront sur le quartier universitaire, notamment au potager Fresc’Heure (1 rue du Fresche Blanc). Certaines se dérouleront au potager de la Cité’U Fresche Blanc (60 rue du Fresche Blanc).

Sautez le pas

– Faire du bénévolat avec la MAAD c’est participer à des actions sociales et solidaire au plus près des habitants du quartier, c’est cultiver un espace et donner un coup de pouce alimentaire aux personnes dans le besoin.

– C’est aussi s’assurer d’être accueillis convenablement et dans le confort (pas de pression, pas d’objectifs à remplir, juste du fun !)

Précisions

Le but des missions bénévoles sont de nous aider sur les temps de permanence :

– entretenir le potager (désherbage, plantation, semis,…)

– le faire évoluer (chantier création de bacs de culture, réparation de serre, bricolage,…)

– le faire vivre (organisation de temps conviviaux comme des apéros, concerts, ateliers spéciaux,…)

Durée de la mission : 1 heure par semaine pendant 1 mois minimum (les jeudis de 17h30 à 19h – possibilité de ne venir qu’à partir de 18h)

Merci de vous inscrire sur le site JeVeuxAider.gouv : https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat/78923/benevolat-la-maison-des-agricultures-et-de-lalimentation-durables

Maison des Agricultures et de l'Alimentation Durables 1 Rue du Fresche Blanc 44300 Nantes

Venez aider la Maison des Agricultures et de l’Alimentation Durables à cultiver des potagers urbains et solidaires sur plusieurs quartier de la ville de Nantes.