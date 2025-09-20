Je De Hasard Villa Mais d’Ici Aubervilliers

Je De Hasard Villa Mais d’Ici Aubervilliers samedi 20 septembre 2025.

Je De Hasard Samedi 20 septembre, 16h30 Villa Mais d’Ici Seine-Saint-Denis

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Départ de la parade expérimentale visuelle, sonore, chorégraphique de la villa Mais d’Ici, en passant de la rue des cités à la rue henri Barbusse pour rencontrer les habitants et les lieux du quartier, le bar Au bon Coin, La Galerie Ygrec, le lavomatique… nous reviendrons à notre point de départ, la Villa Mais d’Ici, où d’avril à août les artistes résidents et les habitants d’Aubervilliers ont construit, ensemble cette parade festive ! Elle se terminera par un banquet en musique !

À manger, à boire ainsi que des concerts seront au programme !

Une découverte du lieu, son patrimoine culturel, artistique et humain de manière festive et spectaculaire !

Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 57 00 89 http://www.villamaisdici.org https://www.facebook.com/LaVillaMaisDIci;https://www.instagram.com/villa_mais_dici/ Installée depuis novembre 2003 au cœur d’Aubervilliers (93), dans le quartier Villette-Quatre-Chemins, la Villa Mais d’Ici est un pôle de création pluridisciplinaire.

Elle accueille en résidence des associations culturelles des compagnies de spectacle vivant et d’art visuel.

Une programmation régulière, ouverte sur le quartier et impliquant les habitants, participe au renforcement du lien social. M7 Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins

Parade « Je De Hasard »

Garance Plouzeau