Je découvre la pêche au coup Bouchemaine

Je découvre la pêche au coup Bouchemaine jeudi 30 octobre 2025.

Je découvre la pêche au coup

Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Animation familiale proposée par la fédération de pêche 49. Apprenez les techniques de la pêche au coup. .

Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Je découvre la pêche au coup Bouchemaine a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Angers