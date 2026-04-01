Je découvre le Cinéma au Cinéville Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Je découvre le Cinéma au Cinéville Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 3.9 – 3.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans !

Venez découvrir 4 courts métrages d’animation réalisés par les studios AB adaptés aux tout petits!

Au programme

– Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14′) Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !

– Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′) Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !

– Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘) Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries.

– Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13’) Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. .

Beaupréau 3 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 42 07 01 80 cineville.beaupreau@gmail.com

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English :

Special sessions for the very young, from age 2!

L’événement Je découvre le Cinéma au Cinéville Des séances spéciales pour les tout petits, à partir de 2 ans Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges