Je découvre l’intelligence artificielle à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Je découvre l’intelligence artificielle à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Vous avez entendu parler de l’IA générative mais vous n’avez jamais osé essayer ? Découvrez son fonctionnement et testez-la.

* Tout public à partir de 15 ans

* Sur inscription au 05.49.16.58.75 .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Je découvre l’intelligence artificielle à la Médiathèque Aqua-Libris

L’événement Je découvre l’intelligence artificielle à la Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Haut Val De Sèvre