Je découvre l’univers de Jeanne Bibliothèque Antipode Rennes Mercredi 25 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles
Jeanne Macaigne vous propose des visites guidées de son exposition, entrecoupées d’invitations à participer à un coloriage géant tiré de son album Alf et Orel.
Atelier suivi d’une rencontre et d’une séance de dédicaces.
Début : 2026-03-25T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T15:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70