Je découvre mon marché où trouver mes producteurs bio à Cahors ? Cahors

Je découvre mon marché où trouver mes producteurs bio à Cahors ? Cahors mercredi 24 septembre 2025.

Je découvre mon marché où trouver mes producteurs bio à Cahors ?

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 09:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Vous êtes nouveau à Cahors et souhaitez mieux connaître votre marché et vos producteurs bio ?

Participez à une de nos visites le mercredi 24 septembre ! Ces dernières vous permettront de rencontrer les agriculteurs et artisans bio, ainsi que d’échanger autour de leurs produits bio et locaux.

Pour clôturer ce parcours, vous pourrez assister à une animation sur la lavande bio.

Chaque visite dure 1h

Vous êtes nouveau à Cahors et souhaitez mieux connaître votre marché et vos producteurs bio ?

Participez à une de nos visites le mercredi 24 septembre ! Ces dernières vous permettront de rencontrer les agriculteurs et artisans bio, ainsi que d’échanger autour de leurs produits bio et locaux.

Pour clôturer ce parcours, vous pourrez assister à une animation sur la lavande bio.

Chaque visite dure 1h. Créneau au choix 9h30 ou 11h30.

Organisé par Bio46 inscription via HelloAsso ou au 06.23.24.75.91 .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 23 24 75 91

English :

Are you new to Cahors and want to get to know your market and organic producers better?

Take part in one of our visits on Wednesday, September 24! You’ll be able to meet our organic farmers and artisans, and talk to them about their organic and local products.

To round off the tour, you’ll be able to take part in a presentation on organic lavender.

Each tour lasts 1 hour

German :

Sie sind neu in Cahors und möchten Ihren Markt und die Bio-Produzenten besser kennenlernen?

Nehmen Sie am Mittwoch, dem 24. September, an einem unserer Rundgänge teil! Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, Biobauern und -handwerker zu treffen und sich über ihre biologischen und lokalen Produkte auszutauschen.

Zum Abschluss dieses Rundgangs können Sie an einer Animation über Bio-Lavendel teilnehmen.

Jeder Rundgang dauert 1 Stunde

Italiano :

Siete nuovi a Cahors e volete saperne di più sul vostro mercato e sui produttori biologici?

Partecipate a una delle nostre visite mercoledì 24 settembre! Potrete incontrare gli agricoltori e gli artigiani biologici e parlare con loro dei loro prodotti biologici e locali.

Per concludere la visita, ci sarà una conferenza sulla lavanda biologica.

Ogni visita dura 1 ora

Espanol :

¿Es usted nuevo en Cahors y quiere saber más sobre su mercado y los productores ecológicos?

Acuda a una de nuestras visitas el miércoles 24 de septiembre Podrá conocer a agricultores y artesanos ecológicos y hablar con ellos sobre sus productos ecológicos y locales.

Como colofón de la visita, habrá una charla sobre la lavanda ecológica.

Cada visita dura 1 hora

L’événement Je découvre mon marché où trouver mes producteurs bio à Cahors ? Cahors a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Cahors Vallée du Lot